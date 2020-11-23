Инвестиции резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» выросли на 48%
За девять месяцев 2020 года объем инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» превысил 7 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Совокупный объем всех вложений резидентов за все время существования ОЭЗ уже превысил 36 млрд рублей», – отметил заммэра.
Больше всего в нынешнем году инвестировали производители электроники, лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, они вложили 6,5 млрд рублей.
«На территории столичной ОЭЗ выпускают препараты против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений и другие, а также глюкометры, пульсоксиметры и аспираторы, изделия для стомированных больных», - заявил Прохоров, добавив, что производители электроники инвестировали за три квартала 2,5 млрд рублей. Речь идет о выпуске оптических устройств и средств измерений.
Статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» позволяет предприятиям ежегодно экономить на налогах и других обязательных платежах. Благодаря выгодным условиям ведения бизнеса за три квартала 2020 года выручка компаний-резидентов превысила 17 млрд рублей, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.
Особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок: Технополис «Москва» в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ.
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