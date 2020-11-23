Инвестиции резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» выросли на 48%

За девять месяцев 2020 года объем инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» превысил 7 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Совокупный объем всех вложений резидентов за все время существования ОЭЗ уже превысил 36 млрд рублей», – отметил заммэра.

Больше всего в нынешнем году инвестировали производители электроники, лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, они вложили 6,5 млрд рублей.