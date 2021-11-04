Финляндия инвестировала в московскую экономику уже более $4 млрд
Прямые инвестиции из Финляндии в экономику Москвы по состоянию на 1 апреля этого года составили $4,1 млрд США. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам заместителя мэра, Финляндия является одной из наиболее активно инвестирующих в российскую столицу стран. За год объем прямых инвестиций из Финляндии увеличился на $150 млн. «Это еще раз подтверждает, что Москва сохраняет свои позиции инвестиционно-привлекательного мегаполиса», – подчеркнул Ефимов.
По его словам, «инвестиционный потенциал и бизнес-климат Москвы продолжают привлекать иностранных инвесторов, предлагая международному бизнесу широкие возможности для реализации своих проектов и меры поддержки инвесторов такие же, как и российским компаниям».
В Москве работает множество финских компаний, среди них производитель лифтов, эскалаторов и автоматических дверей KONE, производитель продуктов питания Fazer, строительная компания SRV, международная сервисная компания Posti, а также известная торговая сеть Stockmann.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что руководство Москвы прилагает усилия для привлечения новых инвестиций. «Московские власти развивают инновационную инфраструктуру, предлагают налоговые и финансовые преференции, используют различные механизмы государственно-частного партнерства – в том числе концессионные соглашения, офсетные контракты и контракты жизненного цикла», - отметил Прохоров.
Льготы распространяются и на действующие промышленные предприятия: это снижение налогов на прибыль, имущество, землю, а также предоставление льгот по арендной плате за участки. В рамках этих мер налоговая нагрузка снижается почти на четверть. Кроме того, иностранные инвесторы могут работать в особой экономической зоне «Технополис «Москва», для резидентов которой предусмотрены льготы до 10 лет по налогам на прибыль, имущество и землю. Также для инвесторов действует налоговый вычет.
По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, в столице заключено уже более 250 договоров государственно-частного партнерства, объем которых превышает 1,1 триллиона рублей.
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