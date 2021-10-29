Путин: товарооборот между Россией и Финляндией вырос с 2020 года

Президент России Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте заявил, что товарооборот между странами вырос в сравнении с предыдущим годом.

По словам Путина, правительства планируют продолжать наращивать товарооборот и начать новые крупные проекты.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 21%, и экспорт и импорт сбалансированы, возобновила работу межправкомиссия», - цитирует Путина РИА Новости.

О том, что финский лидер приедет в Россию с рабочим визитом, пресс-служба Кремля сообщила 27 октября.

