Путин: товарооборот между Россией и Финляндией вырос с 2020 года
Президент России Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте заявил, что товарооборот между странами вырос в сравнении с предыдущим годом.
По словам Путина, правительства планируют продолжать наращивать товарооборот и начать новые крупные проекты.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 21%, и экспорт и импорт сбалансированы, возобновила работу межправкомиссия», - цитирует Путина РИА Новости.
О том, что финский лидер приедет в Россию с рабочим визитом, пресс-служба Кремля сообщила 27 октября.
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