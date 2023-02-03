Вице-мэр Ефимов: Доходы города от платежей за смену вида использования земли выросли вдвое

В прошлом году собственники 182 земельных участков изменили вид их разрешенного использования (ВРИ), чтобы построить на них многоквартирные дома и другие объекты социальной инфраструктуры, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.

«В 2022 году в бюджет за смену вида разрешенного использования земельных участков поступило свыше 18 миллиардов рублей, что вдвое больше, чем в 2021 году», – пояснил Ефимов.

Деньги позволяют городу компенсировать затраты на обеспечение застраиваемых районов социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

Размер платы за смену вида разрешенного использования участка зависит от кадастровой стоимости земли и параметров будущего строительства.

В свою очередь власти оказывают различную помощь собственникам земли. В частности, как рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, девелоперы могут воспользоваться рассрочкой за смену ВРИ земельного участка.

Если собственники земли меняют ВРИ на строительство объектов, где впоследствии появятся новые рабочие места, плата с них не взимается. Такой льготой в 2022 году воспользовались 32 инвестора, которые сэкономили около 7,7 миллиарда рублей.

