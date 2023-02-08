Москва выделит инвесторам 26,5 гектара земли для строительства социальных объектов

В Москве продолжается реализация программы масштабных инвестиционных проектов. Так, было принято решение предоставить застройщикам в аренду 26,5 гектара земли для строительства 21 объекта социальной назначения. Об этом рассказал вице-мэр Владимир Ефимов.

«Среди них – школы и детские сады, рассчитанные более чем на семь тысяч учащихся и воспитанников, а также учреждения дополнительного образования и медицины», – отметил он.

Министр правительства Москвы Максим Гаман подробнее рассказал о том, что появится в столице благодаря данному проекту. Например, на Дмитровском шоссе инвестор построит школу на 800 мест и детский сад на 150 детей, еще один образовательный комплекс появится на проспекте Буденного. В планах строительство еще трех детских садов и школы для двух тысяч ребят.

Также будут выделены участки для строительства медицинских объектов на юге, западе и севере столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках масштабных инвестпроектов инвесторам предоставляются земельные участки для возведения социально значимых и производственных объектов. Так, сейчас город реализует почти 70 МаИП в сфере промышленности. Объем инвестиций в них – более 169 миллиардов рублей.

