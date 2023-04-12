Ефимов: Все межведомственные услуги по регистрации недвижимости в Москве перешли в онлайн

С текущего года город отправляет все документы на госрегистрацию недвижимости в Росреестр в электронном виде, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, такая цифровизация процессов существенно сокращает сроки госрегистрации прав и делает её доступнее. Отмечается, что подача документов в электронном виде стала возможна благодаря совместной работе Росреестра и органов власти в рамках исполнения поручения российского правительства.



Глава федеральной Службы Олег Скуфинский подчеркнул, что благодаря совместной работе в 2022 году была безукоризненно исполнена государственная программа «Национальная система пространственных данных». Тогда все самые важные услуги были добавлены на Единый портал государственных услуг. Скуфинский отметил, что в нынешнем году планируется совершенствование системы в интересах общества, бизнеса и государства.



Правительство Москвы совместно со столичным управлением Росреестра развивают дорожную карту по улучшению процедур кадастрового учета и госрегистрации прав. Отмечается, что оформление соцзначимых объектов благодаря дорожной карте составляет всего один рабочий день, а приостановить регистрацию прав по объектам бытовой недвижимости стало быстрее на 0,5%. Руководитель столичного Управления Росреестра Игорь Майданов подчеркнул, что практически вся работа с Департаментом городского имущества проводится в онлайн-формате.



За 2022 год 97% документов по сделкам с недвижимостью было отправлено на госрегистрацию в Росреестр в цифровом формате. С 2023 года такая подача документов в ведомство составила 100%, отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

