Экспорт столичной фармацевтической продукции в 2020 году вырос на 36,1%

Объём экспорта фармацевтической продукции за девять месяцев 2020 года вырос на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, составив 227,46 млн долларов. Об этом в среду сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе Международного экспортного форума «Сделано в России».

«Положительную динамику демонстрируют расфасованные лекарства, прирост на 67,1%. Именно на эту группу приходится более 60% всего столичного экспорта продукции фармацевтической отрасли. Общий объем международных продаж данной товарной группы составляет 139,42 млн долларов США. При этом больше всего расфасованных лекарств было экспортировано в Узбекистан на 23,49 млн долларов США», — отметил заммэра.

Эксперты Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» отмечают, что наибольшую динамику роста объёмов экспорта фармацевтической отрасли за первые 9 месяцев текущего года продемонстрировали антибиотики. В процентном соотношении объём экспорта этой категории увеличился почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным экспертов, основные покупатели данной продукции — Сингапур, Белоруссия и Казахстан.

Экспорт иммунологических продуктов для продажи в розницу за девять месяцев вырос на 34,3 % по сравнению с показателями прошлого года и составил 10,68 млн долларов.

Географически экспорт фармацевтической продукции представлен, в первую очередь, странами Ближнего Зарубежья, такими как Узбекистан (31,78 млн долларов), Белоруссия (29,93 млн долларов), Казахстан (23,81 млн долларов), Украина (19,98 млн долларов).

Однако итоги трёх кварталов 2020 года показали, что в первой десятке покупателей продукции фармацевтической отрасли находятся два африканских государства. Нигерия и Конго, по большей части импортировавшие вакцины для населения, направили на данную продукцию 15,23 млн и 7,69 млн долларов соответственно.

Всего московские предприятия фармацевтической отрасли экспортировали продукцию в 93 государства.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, продукция столичных фармкомпаний набирает популярность на мировых рынках.

«Так, например, экспорт «Московского эндокринного завода» в 2019 году составлял 2,9% от общих продаж, а в 2020 году этот показатель увеличился до 6,2%. Продукция компании уже представлена в 18 стран мира», — сообщил Прохоров.

