Экспорт из особой экономической зоны Москвы вырос почти втрое

Экспорт продукции резидентов особой экономической зоны Москвы за первый квартал текущего года вырос почти в три раза. Объём поставок за рубеж в январе-марте составил 248 миллионов рублей, это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«При этом по сравнению с январем-мартом 2019 года поставки увеличились в 4,5 раза. В качестве экспортера выступил каждый восьмой резидент особой экономической зоны Москвы», - уточнил заместитель мэра.



Наибольшую активность в экспортном направлении в первом квартале 2021 года проявили производители микроэлектроники и волоконно-оптического оборудования. Предприятия этого кластера обеспечили более 68% от общего объема поставок, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров:



«За рубеж отправлено продукции на сумму свыше 164 миллионов рублей. Более четверти поставок пришлось на досмотровое оборудование и литий-ионные батареи. В экспортном портфеле особой экономической зоны также представлена продукция производителей композитных материалов, режущего инструмента, дезинфекционного и учебного оборудования, фармацевтической продукции».



Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев, география поставок её продукции охватывает несколько десятков стран, постоянно появляются новые направления на разных континентах. Она пользуется спросом в Европе - Швейцарии, Германии, Франции, Литве, Нидерландах; в Азии – Китае, Южной Корее, Японии; идут поставки в США и Канаду. Кроме того, развиваются контакты с партнерами на Ближнем Востоке.



Особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок - одна в Печатниках и четыре в Зеленограде. На её территории локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.

