Экспорт детских игрушек из Москвы вырос на 25%
В первом квартале 2021 года московские компании экспортировали детские игрушки на сумму 13 миллионов долларов. Это на 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В первом квартале этого года наибольший рост – в 3,5 раза – показал экспорт набивных игрушечных животных, сумма поставок составила 1,53 миллиона долларов США. Лидерами по объему экспорта в денежном выражении стали товарные группы «Наборы игрушек» - сумма экспорта составила 2, 99 миллиона долларов США, прирост к аналогичному периоду прошлого года – 31,9%, а также «Пластмассовые игрушки и наборы для конструирования» – 2, 70 миллиона долларов США, рост составил 20,8%», - рассказал заместитель мэра.
Детские игрушки из Москвы экспортируются в 46 стран мира, в том числе в США, Великобританию, Армению, Италию и Литву. В этом году основными странами-импортёрами стали: Казахстан, закупивший продукции на 6,73 миллиона долларов, Беларусь – с объёмом импорта в 3,79 миллиона долларо и Бельгия – объём экспорта в эту страну составил 1,07 миллиона долларов.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, Казахстан и Беларусь являются привычными рынками для московских экспортеров, а Бельгия, наоборот, стала новым направлением.
Индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК занимается Центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Эксперты анализируют целевые рынки для столичных производителей: специалисты изучают макроэкономический отчет по целевому рынку, рисковый профиль, в том числе барьеры входа, состояние отрасли на целевом рынке и ее зависимость от экспорта и импорта, SWOT-анализ потребительского рынка.
По данным Центра, в 2020 году Москва стала лидером по объему экспорта пластмассовых игрушек и детских наборов для конструирования, занимая 71,5% от общероссийского экспорта.
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