Экспорт детских игрушек из Москвы вырос на 25%

Детские игрушки из Москвы экспортируются в 46 стран мира, в том числе в США, Великобританию, Армению, Италию и Литву. В этом году основными странами-импортёрами стали: Казахстан, закупивший продукции на 6,73 миллиона долларов, Беларусь – с объёмом импорта в 3,79 миллиона долларо и Бельгия – объём экспорта в эту страну составил 1,07 миллиона долларов.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, Казахстан и Беларусь являются привычными рынками для московских экспортеров, а Бельгия, наоборот, стала новым направлением.

Индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК занимается Центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Эксперты анализируют целевые рынки для столичных производителей: специалисты изучают макроэкономический отчет по целевому рынку, рисковый профиль, в том числе барьеры входа, состояние отрасли на целевом рынке и ее зависимость от экспорта и импорта, SWOT-анализ потребительского рынка.

По данным Центра, в 2020 году Москва стала лидером по объему экспорта пластмассовых игрушек и детских наборов для конструирования, занимая 71,5% от общероссийского экспорта.

