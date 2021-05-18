Психолог рассказала, чем полезны антистресс-игрушки

Детский психолог Юлия Холодова рассказала, помогают ли популярные антистресс-игрушки в борьбе со стрессом и нервным напряжением.

Эксперт поделилась мнением о востребованных в последнее время игрушках «поп ит» и «симпл димпл», похожих на лопающиеся от нажатия шарики, отметив, что подобные развлечения существовали всегда.

«Я думаю, они пользуются популярностью у детей не столько потому что снижают стресс, сколько потому что они яркие и привлекательные. У них есть эффект развития мелкой моторики — это явно лучше, чем сидеть у смартфоне ребёнку», — рассказала Холодова в эфире «Радио 1».

Однако эксперт считает, что в случае стресса необходимо научить ребенка справляться с напряжением, и для этого существуют более эффективные методики. В частности, уровень тревоги можно снизить переключением внимания.

Однако антистресс-игрушки могут быть полезны, если необходимо справиться с каким-то стрессовым событием, например, экзаменом. При этом эксперт предупредила, что подобные игрушки опасны возникновением определённой навязчивости.

