Эксперты высоко оценили комплекс мер Москвы по преодолению последствий пандемии

Стратегия властей российской столицы во время пандемии коронавируса позволила удержать безработицу на минимальном уровне и не допустить значительного снижения экономических показателей. Такую оценку дали эксперты «Ernst & Young» — одной из крупнейших в мире британской аудиторско-консалтинговой компании.

Как отмечается в отчёте EY по итогам проведённого исследования, Москва сумела реализовать оптимальный комплекс мер по преодолению последствий пандемии среди девяти мегаполисов мира. Помимо российской столицы, ситуация оценивалась в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Сингапуре, Гонконге, Мадриде, Осло и Стокгольме.

Комментируя результаты исследования, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что с начала пандемии для поддержки бизнеса город принял пять пакетов мер поддержки бизнеса на сумму почти 90 миллиардов рублей. Помощью воспользовались около 58 тысяч организаций.

«Предпринятые меры позволили столице не только поддержать городскую экономику, но и сохранить инвестиционную и деловую активность. В настоящий момент мы видим, что экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются: общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца этого года составил 4,4 трлн рублей, что выше прошлогоднего уровня аналогичного периода почти на 37%. Также мы наблюдаем позитивную тенденцию на рынке труда: численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилась с начала года на 45,8%», – отметил Ефимов.

Как говорится в исследовании EY, Москве, одной из немногих, удалось добиться наиболее сбалансированных результатов среди всех рассмотренных мегаполисов. По оценке экспертов, был принят оптимальный набор мер – своевременное введение и снятие ограничительных мер, эффективная коммуникационная стратегия и стимулирующие меры поддержки. Всё это позволило столице РФ эффективно преодолеть последствия пандемии и начать процесс восстановления экономики.

По словам партнёра EY, руководителя направления по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости, гостиничного бизнеса и строительства, государственным компаниям в СНГ Ольги Архангельской, Москве удалось соблюсти баланс между ограничениями и мерами поддержки, при этом сохранив экономический потенциал.

«Снижение экономики, по предварительным оценкам, составило всего 4%. Меньший экономический спад за счет гибких ограничений был достигнут только в Нью-Йорке (-3,3%) и Стокгольме (-2,8%), но на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности. В настоящий момент экономика Москвы демонстрирует восстановительный рост», – подчеркнула эксперт.

Согласно исследованию, уровень безработицы в Москве оказался минимальным среди проанализированных городов. Пиковое значение безработицы было зафиксировано в сентябре 2020 года и составило порядка 223 тысяч человек (около 3% от трудоспособного населения). При этом по состоянию на март текущего года ситуация нормализуется и приближается к допандемийным значениям (менее 1%).

Ещё один фактор, который помог преодолеть последствия пандемии – помощь московских властей в адаптации и трансформации бизнеса при переходе в удаленный формат работы. Вместе с Москвой в этом плане упоминается Нью-Йорк. Российская столица и американский мегаполис активно предлагали такие немонетарные меры поддержки, что позволило быстрее начать процесс восстановления экономик.

