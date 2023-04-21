Эксперты: Реорганизация бывшей промзоны «Серп и Молот» отвечает экологической и промышленной политике столицы

Московские власти решили комплексно развивать часть промзоны «Серп и Молот» на пересечении Перовского проезда и Подъемной улицы. Площадь участка составит 1,7 га. Отмечается, что на месте автосервисов и складов вырастут офисные здания, кафе и магазины, помещения для проведения деловых мероприятий и выставок и так далее. Благодаря инициативе властей москвичи получат около 1500 новых рабочих мест. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что сегодня столичные инвесторы — победители торгов выполняют реализацию 11 проектов комплексного развития территорий. В их рамках построят не менее 4,8 млн «квадратов» недвижимости. При этом из них более 2,8 млн квадратных метров составят жилые помещения, остальное пространство займут производственные и общественно-деловые объекты. Благодаря их реализации смогут получить работу 44500 москвичей.

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов заявил, что перевод литейного цеха и двух прокатных станов завода «Серп и молот» в город Ярцево Смоленской области в 2008 году позволил решить проблему нехватки рабочих мест в регионе. Шесть лет назад, в 2016 году, на месте основной промзоны построили административно-деловой центр, в котором нашли применение передовые технологии управления инженерными системами, а работу получили 3000 москвичей.

При этом часть промзоны используется нерационально, что непозволительно для Москвы. Реализация инициативы столичного правительства позволит осуществить окультуривание и реновацию данного пространства, разместить на нем актуальную сервисную и офисную инфраструктуру, а также создать новые рабочие места для жителей столицы.

Новый проект целиком отвечает московской экологической и промышленной политике. ЮВАО города Москвы, на территории которого расположена промзона, уникален благодаря успешному сосуществованию парков, садов и многих ключевых предприятий индустриального комплекса и 9 промышленно-коммунальных зон. Кроме того, на территории округа работает уникальный проект — особая экономическая зона «Технополис Москва».

В свою очередь председатель экспертного совета по редевелопменту Российской гильдии управляющих и девелоперов, управляющий партнер компании RRG Денис Колокольников заявил, что у промзоны «Серп и молот» есть потенциал для возведения новых многофункциональных комплексов. Этому помогает интенсивное развитие транспортной инфраструктуры, а также активное возведение жилой недвижимости в данном районе.

При этом эксперт назвал залогом успешной реализации проекта продуманную работу с концепцией. Так, при заявленной плотности застройки более 60 тысяч «квадратов» на 1,7 га нужно будет создавать новые парковочные места путем строительства паркинга, а также развивать инфраструктуру для офисных сотрудников — ретейл, общепит, спортивную инфраструктуру, услуги для резидентов.

Бывший завод «Серп и Молот» входит в зону, где можно получить льготу на смену вида разрешенного использования земельного участка в рамках московской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Это способно обратить пристальное внимание девелоперов к участку.

