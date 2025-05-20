ГМИИ имени А.С. Пушкина отказался от филиала в Екатеринбурге
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина отказался от расположенного в Екатеринбурге Уральского филиала. Об этом сообщила пресс-служба музея.
Отмечается, что Уральский, Кавказский и Балтийский филиалы перестанут работать в составе ГМИИ имени А.С. Пушкина с 2026 года.
«Это решение было связано с пересмотром стратегии развития ГМИИ имени А.С. Пушкина и созданием новой институции по работе с современным искусством на базе Пушкинского музея», — отметили представители музея.
При этом в Уральском филиале заявили, что официальной информации по данному поводу пока не получали.
Ранее Эрмитаж Амстердама прекратил сотрудничество с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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