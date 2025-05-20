ГМИИ имени А.С. Пушкина отказался от филиала в Екатеринбурге

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина отказался от расположенного в Екатеринбурге Уральского филиала. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с Эрмитажем Санкт-Петербурга

Отмечается, что Уральский, Кавказский и Балтийский филиалы перестанут работать в составе ГМИИ имени А.С. Пушкина с 2026 года.

«Это решение было связано с пересмотром стратегии развития ГМИИ имени А.С. Пушкина и созданием новой институции по работе с современным искусством на базе Пушкинского музея», — отметили представители музея.

При этом в Уральском филиале заявили, что официальной информации по данному поводу пока не получали.

Ранее Эрмитаж Амстердама прекратил сотрудничество с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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