ГМИИ имени А.С. Пушкина отказался от филиала в Екатеринбурге

Отмечается, что Уральский, Кавказский и Балтийский филиалы перестанут работать в составе ГМИИ имени А.С. Пушкина с 2026 года.

«Это решение было связано с пересмотром стратегии развития ГМИИ имени А.С. Пушкина и созданием новой институции по работе с современным искусством на базе Пушкинского музея», — отметили представители музея.

При этом в Уральском филиале заявили, что официальной информации по данному поводу пока не получали.

Ранее Эрмитаж Амстердама прекратил сотрудничество с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

