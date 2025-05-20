В Республике Сербской стартовал фестиваль «RT.Док: Время наших героев»
В Республике Сербской стартовал фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». Об этом сообщает телеканал RT.
В церемонии открытия, прошедшей в Баня-Луке, приняли участие глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв и советник президента Милорада Додика Желько Будимир, а также представители дипломатических кругов, общественники и сербские ветераны.
Генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева отметила, что у россиян и сербов «одинаковый запрос на правду и справедливость».
«Видимо, этим и объясняется тот факт, что сербы всегда ждут наш фестиваль», — заключила она.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столице КНР с 12 по 15 июня состоится фестиваль «Московские сезоны в Пекине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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