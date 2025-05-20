В церемонии открытия, прошедшей в Баня-Луке, приняли участие глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв и советник президента Милорада Додика Желько Будимир, а также представители дипломатических кругов, общественники и сербские ветераны.

Генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева отметила, что у россиян и сербов «одинаковый запрос на правду и справедливость».

«Видимо, этим и объясняется тот факт, что сербы всегда ждут наш фестиваль», — заключила она.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столице КНР с 12 по 15 июня состоится фестиваль «Московские сезоны в Пекине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

