Эксперты: программа КРТ вовлекает в оборот ценные ресурсы столицы - земельные активы и трудовые кадры

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил еще три проекта реорганизации бывших промзон: Дегунино — Лихоборы, Северянин и Свиблово. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что в 2023 году в столице подготовят к реализации еще 77 проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий.

«Планируется, что на площади около тысячи гектаров возведут жилые дома и объекты городской инфраструктуры, где появится почти 260 тысяч рабочих мест. Всего в редевелопмент этих участков будет вложено около двух триллионов рублей инвестиций, а бюджетный эффект составит около 90 миллиардов рублей в текущих ценах», – отметил он.

Эксперты положительно оценили планы московских властей. В частности, основатель ГК «Лидеры Тендеров», член отделения московской «Деловой России» Дарья Вахмянина заявила, что комплексное развитие территорий - это отличный способ использования неэффективно используемых зон.

«На федеральном уровне это подразумевает закон о комплексном развитии территорий (КРТ) — он регулирует механизмы сноса жилья в аварийном состоянии и является частью всероссийской реновации. В Москве под этим термином прежде всего понимают застройку промзон, вместе с жильем строится необходимая транспортная, социальная, коммерческая инфраструктура, создаются новые рабочие места в шаговой доступности. Это дает новую жизнь районам Москвы и служит отличным способом развития столицы», - сказала она.

А вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Александр Крутов добавил, что программа комплексной реорганизации промзон вовлекает в экономический оборот самый ценный ресурс, которым обладает столица – трудовые кадры и земельные активы.

«За последние годы серьезно обновлен транспортный каркас Москвы, развивается система городского общественного транспорта, полностью обновлены вылетные магистрали и живая городская ткань должна заполнить пространство, сформировав новые связи на уровне московских районов. Подобные девелоперские проекты наиболее сложны в реализации и требуют привлечения квалифицированных проектировщиков и инженеров, строителей и дизайнеров. Но именно эти проекты позволяют расширить границы планирования и привлечь в экономику Москвы новые идеи, новый бизнес, мультиплицировать эффект бюджетных ассигнований через создание новых рабочих мест, качественное улучшение городской среды, призваны ликвидировать депрессивный ландшафт, сформированный многолетними наслоениями хаотичной застройки», - резюмировал он.

