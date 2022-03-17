Эксперты оценили помощь столичной промышленности на 10 млрд рублей

Рекапитализация Московского фонда поддержки промышленности на десять миллиардов рублей позволит осуществить дополнительную поддержку производителей столицы на 30-50 миллиардов рублей с учетом расширения льготного кредитования и компенсации лизинговых платежей. Об этом заявил независимый экономист Андрей Бархота.

16 марта мэр Москвы поручил выделить дополнительные десять миллиардов рублей на поддержку столичной промышленности.

По мнению Бархоты, в связи с этим можно будет ожидать более плавного прохождения московскими предприятиями периода нестабильности и принципиально более низких сокращений совокупного спроса и количества случаев банкротств.

«К тому же это приведет к перезапуску экономики. Предприятия воспользуются возможностями и быстро освоят новые технологии, сохранив рабочие места», - добавил экономист.

Он считает, что докапитализация Московского фонда поддержки промышленности важна для преодоления существующих трудностей, которые связаны со снижением доступности рыночного финансирования и деформацией цепочек кооперации.

«Из-за того, что это касается экономики Москвы, возможно говорить и о развитии федеральной экономики, потому что поддержка предпринимателей столицы создает мультипликативный эффект на всю экономику России», - отметил он.

По его словам, это происходит путем выстраивания новых сетей поставок и поддержания совокупного спроса. Бархота считает, что это имеет принципиальное значение в условиях роста рисков и процентных ставок.

Директор по экспорту ООО «Глобал Дент» Анна Рябоконь напомнила, что текущие динамичные изменения на рынке «являются серьезным испытанием для российских производителей».

«Нам важно обеспечить удержание цен на продукты, тем самым сохраняя доступность потребительских товаров первой необходимости, в том числе зубных паст, для россиян. В такой ситуации докапитализация Москвой фонда поддержки промышленности поможет не только нашему предприятию, но и многим другим столичным производствам»,- отметила она.

Рябоконь также подчеркнула, что в сложившейся ситуации для производителей очень важна поддержка государства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что допсредства, направленные в Фонд, пойдут на компенсацию части процентных ставок по кредитам, пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и реализацию инвестиционных программ.

