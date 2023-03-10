Эксперты оценили перспективы развития индустриального парка «Руднёво»

Индустриальный парк «Руднёво» станет шестой площадкой особой экономической зоны «Технополис Москва». С момента утверждения проекта уже готовы конструкторское бюро и 16 корпусов общей площадью 120 тысяч кв м, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Первые компании смогут локализовать производство на территории индустриального парка «Руднёво» уже в этом году. Там появятся предприятия по выпуску микроэлектроники и медицинских изделий, а также высокотехнологичные производства», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, по завершении строительства «Руднёво» станет самым большим в Москве индустриальным парком и одним из крупнейших в стране.

Член московского регионального отделения «Деловой России», вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко подчеркнул, что современные строительные технологии стремительно развиваются в Москве, благотворно влияя на развитие экономики.

«Создание таких площадок способствует привлечению капитала и талантов, развитию экономики и повышению жизненного уровня населения, а также привлекает к сотрудничеству крупные международные компании, научно-исследовательские институты и стартапы. Этот инновационный кластер становится важной площадкой для разработки новых технологий и производства высокотехнологичных продуктов», - отметил Улитенко.

В свою очередь советник генерального директора компании «Аэромакс» Александр Курников отметил, что на базе индустриального парка «Руднёво» планируется начать производить беспилотные авиационные системы (БАС).

«Для нашей компании это позволит сосредоточить свои компетенции в сфере разработки и производства БАС на одной большой площадке, что в том числе поможет увеличить объемы выпускаемой продукции. Ожидается, что для испытания перспективных разработок рядом с индустриальным парком будет оборудована особая зона свободных полетов. Такой испытательный полигон будет способствовать появлению новых моделей техники», - заключил Курников.

