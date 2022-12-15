Эксперты: Офсетный контракт позволит городу определить надежного поставщика и закрыть потребность в лекарствах

Правительство Москвы приняло решение провести электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку лекарственных препаратов. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

По условиям контракта поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение трех лет локализовать в столице производство 14 лекарственных препаратов (10 международных непатентованных наименований), в числе семь препаратов для лечения онкологических заболеваний. Частные инвестиции в проект должны составить не менее трех миллиардов рублей. В свою очередь правительство Москвы примет на себя обязательство по закупкам выпускаемой продукции в течение шести лет. Таким образом, городские власти гарантируют стабильность поставок широкой номенклатуры лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы.

Столица продолжает расширять сферы применения офсетных контрактов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Победители аукционов вложат в совокупности 2,5 миллиарда рублей в локализацию или модернизацию производств и с 2025-го по 2029 год будут поставлять лекарства для нужд столицы», – отметил вице-мэр.

По словам вице-президента Московской торгово-промышленной палаты Александра Крутова, офсетные контракты выполняют серьезную социальную функцию.

«Выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь – это те сегменты, в которых Москва традиционно выполняла свои обязательства перед горожанами в разных социальных категориях», - подчеркнул он.

Крутов также рассказал, что офсетный контракт позволяет городу определить надежного отечественного поставщика и «закрыть» проблему в чрезвычайно важной импортозависимой сфере, получать гарантированный объем медпрепаратов без посредников, по адекватной цене.

В рамках нового конкурса на заключение офсетного контракта Москва закрывает потребность по обеспечению большого объема «массовых» лекарственных препаратов, которые нужны во всех госпитальных учреждениях города. Об этом заявил председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

«Это решает одновременно две задачи: обеспечивает жителей столицы необходимым объемом «массовых» препаратов и пополняет бюджет налоговыми поступлениями», - пояснил Дмитриев.

Он также добавил, что данный механизм в целом позволяет создавать новые производственные площадки и новые рабочие места, что влечет за собой увеличение налогооблагаемой базы, а также обеспечить гарантированную поставку необходимой городу продукции.

Ранее правительство Москвы заключило пять офсетных контрактов с общим объемом закупок 72,7 миллиарда рублей. Из них четыре контракта предусматривают организацию производства лекарств и изделий медицинского назначения и один — производство детского питания.

В настоящее время три производства введены в эксплуатацию, начались поставки продукции для городских нужд. Кроме того, приняты решения о заключении 11 офсетных контрактов на организацию производства лекарств, расходных медицинских материалов, медицинской мебели, аккумуляторных батарей для электротранспорта и других изделий. Общая сумма частных инвестиций по новым офсетам должна составить не менее 9,7 миллиарда рублей.

