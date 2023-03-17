Эксперты: московская медпромышленность показала высокий уровень индустриальной мобилизации

Компания «Гемамед» вложила более миллиарда рублей в создание инновационного производства. По условиям контракта, Москва в течение восьми лет закупит у предприятия медицинские изделия для стомированных изделий на 8,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в Москве более 200 предприятий выпускают медицинские изделия и лекарственные препараты. По итогам 2022 года производство медоборудования выросло почти на треть. Таких показателей удалось достичь в том числе благодаря поддержке города. В настоящий момент для столичной промышленности продолжают работать более 20 инструментов системной помощи и ряд антикризисных механизмов. Например, статус резидента особой экономической зоны столицы дает значительные налоговые льготы, сэкономленные средства предприятия могут направить на развитие производства.

«Один из резидентов ОЭЗ - компания «МЕДПЛАНТ» - постоянно расширяет ассортимент продукции. Сейчас в ассортименте компании более 30 медизделий для оказания первой и медицинской помощи», - сказал Ефимов.

В свою очередь, член МРО «Деловая Россия», эксперт по вопросам развития и господдержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк отметил, что Москве удалось в пандемию обновить парк автомобилей скорой помощи. Он добавил, что в последние годы власти столицы прикладывают много усилий для обновления, в том числе, больничного и поликлинического фондов.

А независимый эксперт Андрей Бархота добавил, что московская медицинская и фармацевтическая промышленности продемонстрировали один из самых высоких уровней индустриальной мобилизации.

В заключение гендиректор ООО «МЕДПЛАНТ» Андрей Пушин отметил, что предприятие получает налоговые льготы благодаря статусу резидента особой экономической зоны Москвы. По его словам, эта поддержка помогает разрабатывать и запускать продукцию, которая востребована и эффективна в работе.

