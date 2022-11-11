Эксперты: механизм защиты капиталовложений помогает инвесторам в сотрудничестве с городом

Правительство Москвы утвердило порядок заключения региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), стороной которых является столица. Ранее такое соглашение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что город стимулирует привлечение инвестиций в проекты развития транспорта, здравоохранения, образования, промышленности и других значимых для граждан сфер.

В свою очередь, независимый экономист Андрей Бархота отметил, что инвесторам и предпринимателям гарантирована защита их интересов, а главное — неухудшение регуляторной среды, что принципиально важно для бизнес-планирования и увеличения масштабов деятельности.

Бархота добавил, что также значительную роль играет обширный индустриальный перечень, находящийся под режимом защиты и поощрения инвестиций, что предоставляет вкладчикам большой выбор объектов капиталовложений.

А вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Александр Крутов назвал это решение правительства Москвы проработанным и эффективным для бизнеса. Так, предприниматели могут продолжать долгосрочное планирование и реализацию инвестпрограмм на прежних условиях. Также бизнес получил возможность учитывать заемные деньги в суммарном объеме вложений.

Кроме того, налоговый мониторинг позволит Налоговой службе получить прямой доступ к бухгалтерии организаций, реализующих проекты в рамках СЗПК, без камеральных проверок, что упростит компенсацию расходов на строительство.

Таким образом, заключил вице-президент МТПП, меры, принятые московским правительством, и механизмы финансового стимулирования экономической деятельности помогают инвесторам укрепить фундамент для дальнейшего роста взаимодействия со столицей.

