Эксперты-экономисты и производственники поддержали снижение ставки по льготным кредитам для промпредприятий

Правительство Москвы снизило ставку по льготным кредитам для предприятий и организаций реального сектора экономики с 11 до девяти процентов, для предприятий строительной отрасли — с 12 до девяти процентов. Ставки изменятся не только для новых заемщиков, но и по одобренным ранее кредитам. Такое постановление подписал во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

Такие преференции дадут возможность столичным предприятиям позитивнее смотреть на перспективы своей деятельности в сложных экономических условиях, а также заняться импортозамещением.

«Своевременный финансовый инструмент в виде льготного кредитования с пониженной ставкой позволяет развивать те производственные направления, которые прежде не были востребованы или же были весьма сложны в плане конкуренции с зарубежными производителями. Сегодня же, в том числе благодаря принимаемым мерам поддержки, московская промышленность ориентируется на замещение импортных товаров качественными отечественными продуктами», – заявил коммерческий директор ООО НПП «Спецкабель» Сергей Лобанов.

По мнению члена «Деловой России», эксперта по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексея Хижняка, снижение ставки по льготным кредитам - логичное продолжение политики господдержки бизнеса и промышленности, которое сейчас является одним из ключевых приоритетов работы всего экономического блока федерального и регионального правительства.

«Снижение ставки до 9% при поддержке самого эффективного по показателям «инвестиции – результат» института развития Российской Федерации – Фонда развития промышленности (в лице Московского ФРП) позволит не просто сохранить деловую активность в столице, но и продолжить программы развития и масштабирования бизнеса, формируя новые рабочие места и генерируя прибыль, демонстрируя стабильность даже в условиях изменения глобальной экономической парадигмы», - отметил Хижняк.

Он добавил, что для системообразующих предприятий постановление о льготной ставке на пополнение оборотных средств в 11% была подписана премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным еще в середине марта.

Также на фоне роста цен - снижение ставки станет огромным подспорьем для тех, кто ориентирован на внутренний рынок, уверена Анна Вовк, председатель Комитета МТПП по развитию инвестиционной среды. По ее словам, все цены выросли и обратно пока не вернулись, поэтому стоимость капитала, сниженная до тех параметров, которые были, по крайней мере, на начало года, это очень эффективная мера поддержки; она будет воспринята положительно всеми игроками рынка, на которых она ориентирована.

«Снижение ставки по кредитам для предприятий реального сектора экономики и для строительной отрасли – это прекрасная новость для бизнеса. Я уверена, что этот активный шаг Правительства Москвы будет содействовать тому, чтобы предприятия оставались конкурентоспособными. В частности, для предприятий, которые ориентированы на экспорт, это вообще беспрецедентная мера, поскольку сейчас рубль ревальвируется и себестоимость любой продукции повышается».

Получить разъяснения по действующим мерам поддержки промышленности предприятия по-прежнему могут на горячей линии, организованной Правительством Москвы. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за первый квартал 2022 года более 110 компаний получили помощь специалистов горячей линии по поддержке промышленных предприятий столицы. По его словам, сейчас Москва предлагает более 20 инструментов поддержки бизнеса.

