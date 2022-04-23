Ефимов: Более 110 компаний получили помощь на горячей линии по поддержке промышленных предприятий

Специалисты горячей линии Центра поддержки экономики Москвы провели консультации для представителей более чем 110 компаний, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, большинство обращаются на горячую линию за разъяснениями по актуальным мерам поддержки промышленности. Сегодня в Москве действует более 20 различных мер поддержки бизнеса, уточнил Ефимов. Среди них - помощь в поиске необходимого сырья, комплектующих и прочих ресурсов, оперативном расширении производства.

«Горячая линия в данном случае является площадкой, где предприятия могут узнать обо всех мерах поддержки, которые предоставляет им город», – отметил вице-мэр.

Горячая линия доступна по телефону +7 (495) 539-59-99, (добавочный 3). Консультация по стандартному обращению предоставляется в течение 1 рабочего дня, на запросы, требующие дополнительной проработки, специалисты отвечают до 15 дней.

Горячая линия также принимает предложения по развитию промышленности Москвы, По запросу специалисты оказывают содействие в подборе площадок под локализацию или расширение производства, помогают в подготовке и направлении обращений в профильные госорганы, а также могут разъяснить новый порядок въезда грузового транспорта в Москву.

Для столичных бизнесменов также работает чат-бот в Telegram @PromMos_Robot. В частности, в чат-боте можно получить информацию о возможностях технологического аудита. Чат-бот принимает вопросы в круглосуточном режиме и без выходных, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Кроме того, в Москве работает специализированная антикризисная линия для поддержки бизнеса в сфере импортозамещения. Она доступна по телефону +7 (495) 445-41-30.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

