Эксперт: Программа КРТ дает синергию интересов бизнеса, жителей и города

Еще четыре бывшие промзоны Москвы ждет комплексное развитие - соответствующее постановление подписано сегодня Мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Реорганизуемые участки расположены в районах Соколиная Гора, Новогиреево, Солнцево и зеленоградском Силино. В настоящее время на их значительной части располагаются устаревшие склады, гаражи, парковки, автомойки и автостоянки. Реорганизация этих территорий позволит построить более 670 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и создать свыше девяти тысяч новых рабочих мест.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в следующем году планируется подготовить к реорганизации 77 участков. «В результате на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий появятся жилые дома и объекты инфраструктуры, куда смогут трудоустроиться почти 260 тысяч человек», – отметил он.

Со своей стороны, председатель Комитета МТПП по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк назвала такую инициативу города перспективной и для бизнеса. «Москва – это культурный и финансовый центр всей страны, поэтому развитие города неизбежно сопряжено с развитием всей инфраструктуры, в том числе жилой. Та беспрецедентная программа комплексного развития территорий, которая проводится в столице, показывает свою перспективность и эффективность, отмечает эксперт. - Это благоприятно сказывается на экономике города, на качестве жизни каждого москвича, которому приятно жить в обновленном и обустроенном пространстве и, конечно же, это напрямую связано с бизнесом. Для малого и среднего предпринимательства это хороший сигнал и возможность развивать свое дело используя уникальные возможности на новых территориях». Например, на территории «Технополиса Москва» в Зеленограде появятся новые современные объекты промышленного и общественного назначения».

В качестве еще одного примера можно привести редевелопмент территории на Кусковской улице в районе Новогиреево, где будет возведен скалолазный центр, точки общественного питания, торговые точки. «Все это относится к объектам малого и среднего предпринимательства, что позволит москвичам не только комфортно проживать на этих территориях, но и формировать свой доход. В свою очередь усиление предпринимательской деятельности улучшает бюджет города, говорит Вовк. - Исходя из этого мы можем наблюдать синергию интересов, частного сектора, людей и города». Эксперт также отметила, что еще одним из позитивных эффектов реорганизации бывших промзон является значительный рост числа рабочих мест, который становится возможным ввиду увеличения количества новых предприятий и расширения уже действующих в новые локации.

