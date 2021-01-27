Эксперт оценил надежность столицы как заемщика
Правительство Москвы несет значительные расходы для обеспечения успешной работы городского хозяйства и развития городской инфраструктуры. В 2020 году траты составили порядка 3 трлн руб.
Бюджет столицы в основном (на три четверти) наполняется налогами: налогом на доходы физлиц и налогом на прибыль.
Планируется, что в текущем году доходы бюджета составят более 2,6 трлн руб., дефицит оценивается в 510 млрд руб. Для покрытия дефицита столичное правительство намерено привлекать заимствования на облигационном рынке страны. Это приводит к возникновению государственного долга Москвы, который необходимо обслуживать.
Максимальная величина госдолга города составляла около 300 млрд руб. на начало 2011 года. Из них по 30 млрд руб. приходилось на банковские и бюджетные кредиты, а более 230 млрд руб. на государственные облигационные займы.
Правительство Москвы успешно справляется с задачей управления госдолгом, заявил эксперт - научный руководитель факультета МЭО Финансового университета при Правительстве РФ Александр Ильинский. «За 10 лет госдолг сократился почти в 10 раз до величины 30 млрд руб., которые приходятся исключительно на облигации Москвы и несмотря на значительное снижение курса рубля, последние три года удерживается на этом же уровне. В этом отношении работа финансистов Москвы показывает более впечатляющие результаты, чем все усилия Банка России по стабилизации валютного курса рубля», - считает эксперт.
Он отметил, что величина госдолга сейчас равна всего одному проценту от доходов бюджета. Эти данные отражаются в международных рейтингах долгосрочных долговых обязательств Москвы. Они демонстрируют достаточную способность российской столицы выполнять все свои финансовые обязательства.
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