Эксперт оценил надежность столицы как заемщика

Правительство Москвы несет значительные расходы для обеспечения успешной работы городского хозяйства и развития городской инфраструктуры. В 2020 году траты составили порядка 3 трлн руб.

Бюджет столицы в основном (на три четверти) наполняется налогами: налогом на доходы физлиц и налогом на прибыль.

Планируется, что в текущем году доходы бюджета составят более 2,6 трлн руб., дефицит оценивается в 510 млрд руб. Для покрытия дефицита столичное правительство намерено привлекать заимствования на облигационном рынке страны. Это приводит к возникновению государственного долга Москвы, который необходимо обслуживать.

Максимальная величина госдолга города составляла около 300 млрд руб. на начало 2011 года. Из них по 30 млрд руб. приходилось на банковские и бюджетные кредиты, а более 230 млрд руб. на государственные облигационные займы.