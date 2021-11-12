Эко-инсталляция о «зелёных» облигациях открылась в метро Москвы

Эко-инсталляция, посвященная «зелёным» облигациям российской столицы, открылась сегодня на станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Объект с живыми деревьями и растениями призван подчеркнуть важность заботы об экологии и познакомить с инициативами города в данном направлении.

Следуя международным трендам в области ответственного инвестирования, Москва в мае нынешнего года первой в России разместила «зелёные» облигации в объеме 70 миллиардов рублей. Объем заявок в итоге в 1,2 раза превысил предложение.

По всей пешеходной зоне вдоль станции высажены деревья, интерактивная зона переносит проходящих пассажиров «внутрь» проекции. На арт-объектах расположены QR-коды с интегрированной дополненной реальностью. Перед входом в метро установлены небольшие зоны отдыха с вертикальным озеленением. На информационных стендах представлена полная информация о «зелёных» облигациях.

Средства от их размещения направляются на строительство Большой кольцевой линии метро и закупку электробусов, поэтому место для тематической инсталляции выбрано не случайно, отметила заместитель главы аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.