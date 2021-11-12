Эко-инсталляция о «зелёных» облигациях открылась в метро Москвы

Эко-инсталляция, посвященная «зелёным» облигациям российской столицы, открылась сегодня на станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Объект с живыми деревьями и растениями призван подчеркнуть важность заботы об экологии и познакомить с инициативами города в данном направлении.

Следуя международным трендам в области ответственного инвестирования, Москва в мае нынешнего года первой в России разместила «зелёные» облигации в объеме 70 миллиардов рублей. Объем заявок в итоге в 1,2 раза превысил предложение.

По всей пешеходной зоне вдоль станции высажены деревья, интерактивная зона переносит проходящих пассажиров «внутрь» проекции. На арт-объектах расположены QR-коды с интегрированной дополненной реальностью. Перед входом в метро установлены небольшие зоны отдыха с вертикальным озеленением. На информационных стендах представлена полная информация о «зелёных» облигациях.

Средства от их размещения направляются на строительство Большой кольцевой линии метро и закупку электробусов, поэтому место для тематической инсталляции выбрано не случайно, отметила заместитель главы аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

«Зеленые» облигации Москвы отмечены премией «Управление изменениями. Визионеры»

«Решение столицы выйти на рынок «зелёных» облигаций служит подтверждением приверженности принципам устойчивого развития и готовности к ускорению реализации экологических инициатив, которые направлены на улучшение экологической ситуации и качества жизни людей в мегаполисе», - заявила Мария Багреева.

С привлечением средств облигационного займа город закупит 400 электробусов, 200 из которых уже приобретены, построит 18 новых станций и почти 44 километра Большой кольцевой линии метро, а также реконструирует 3 станции и 4 километра линий метро. В перспективе – выпуск народных «зелёных» облигаций.

«В мае мы увидели высокий интерес к продукту со стороны физических лиц. Из первого выпуска «зелёных» облигаций граждане приобрели ценные бумаги на 700 миллионов рублей», - прокомментировала планы замглавы аппарата городской администрации.

Эко-инсталляция на «Деловом центре» - уже второй проект, посвящённый «зелёным» облигациям. Он реализован Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Фото: пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы
ТЕГИ:ЭкологияМетроОблигации
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