Ефимов: здравоохранение и IT стали самыми востребованными на рынке труда Москвы

Информационные технологии, услуги для бизнеса, здравоохранение, госуправление и банковская деятельность вошли в число наиболее популярных сфер на рынке труда Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что за последние пять лет в этих отраслях зафиксирован значительный приток новых специалистов, а также значительное повышение заработных плат.

«Среди сфер с самой высокой долей высококвалифицированных кадров наибольший прирост по среднесписочной численности работников зафиксирован в IT: с 2017 по 2021 год количество занятых в этой отрасли увеличилось на 60,6 процента. На втором месте – услуги для бизнеса, где число сотрудников повысилось на 46,6 процента. Замыкает тройку лидеров здравоохранение: по итогам 2021 года в этой сфере работало на 25,7 процента больше людей, чем в 2017 году», – рассказал Ефимов.

При этом в 2021 году наибольшая доля от общего количества занятых на столичном рынке труда была зафиксирована в торговле – 18,1 процента. В ряде сфер с 2017 года наблюдается снижение числа работников. Так, в рекламе и PR штат сотрудников сократился на 13,4 процента, в агентствах по подбору персонала – на 6,8 процента, в небанковской финансовой сфере и страховании – на 5,2 процента.

По словам руководителя Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, за последние пять лет лидерами по росту реальной заработной платы стали архитектура и инженерия (47,2%), IT-сфера (39,8%), реклама и маркетинг (38,6%). В здравоохранении зарплаты выросли на 29,1 процента.

