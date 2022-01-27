Ефимов: Высокотехнологичное производство появится на месте бывшей промзоны «Калошино»

Бывшая промзона «Калошино» на востоке столицы будет преобразована в современный промышленный квартал с высокотехнологичными видами производства. Работы проведут по программе «Индустриальные кварталы», следует из опубликованного проекта решения о комплексном развитии территории. Он одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, которую возглавляет мэр Сергей Собянин.

Инвестиции в редевелопмент территории площадью 16,6 гектара составят почти 22 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«При этом ежегодные поступления в городской бюджет составят 1,5 миллиарда рублей. Здесь построят предприятия и общественно-деловые объекты, на которых создадут 4,2 тысячи новых рабочих мест», - рассказал заммэра.

Территория бывшей промзоны расположена в районе Гольяново между улицей Бирюсинка и 2-м Иртышским проездом. Сейчас там расположены магазины запчастей, автосервисы, мусороперегрузочная станция и склады. Как уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, на участке планируется возвести более 286 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе, производственной.

«В бывшую промзону вернется производство. По проекту решения в «Калошино» на площади 166 тысяч квадратных метров разместятся высокотехнологичные предприятия. Также там могут появиться технопарк, бизнес-инкубатор и объект пожарной охраны. Порядка 120 тысяч квадратных метров выделено под общественно-деловую застройку: спортивные объекты, магазины, банки и кафе», - отметил Прохоров.

Проект «Индустриальные кварталы» позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Благодаря этому город получит около 500 тысяч новых рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций превысит семь триллионов рублей.

Первый договор о комплексном развитии территории в Москве был заключен в июле 2020 года по производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади 5,92 гектара. Инвестиции в её развитие составят порядка 14 миллиардов рублей, бюджетный эффект — около 1,8 миллиарда рублей.

В ноябре 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ о реорганизации части промзоны «Коровино» на севере столицы. В начале июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме были подписаны еще два договора о комплексном развитии территории «Кунцево» и второго участка «Коровино». В сентябре 2021 года заключён пятый договор — о реорганизации промзоны «Алтуфьевское шоссе».

