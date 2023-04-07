Ефимов: Выбран инвестор для редевелопмента территории бывшей промзоны «Вагоноремонт»
Редевелопментом территории бывшей промзоны «№ 16 Вагоноремонт» площадью 2,7 гектара в Восточном Дегунине займется компания ООО «КАМОТЕС». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Инвестиции в реорганизацию участка составят около девяти миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит полмиллиарда рублей», – отметил вице-мэр.
По его словам, в городе после реализации этого проекта появится более 1,5 тысячи новых рабочих мест.
На территории бывшей промзоны возведут свыше 80 тысяч квадратных метров недвижимости.
По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на этом участке могут быть размещены технопарк и фармацевтический завод, а также офисы и магазины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru