Ефимов: В Москве возведут 34 объекта в рамках масштабного инвестиционного проекта

«В рамках 10 из них возведут социальные учреждения – детские сады, школы и поликлиники. Их общая площадь превысит 116 тысяч квадратных метров. Еще около 425 тысяч квадратных метров городской земли займут шесть новых производств», – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, как отметил вице-мэр, планируется возвести различные объекты площадью более 70 тысяч квадратных метров в рамках создания четырех транспортно-пересадочных узлов.

Остальные проекты, по его словам, это объекты транспортной инфраструктуры, культурные, развлекательные и спортивные учреждения.

Масштабные инвестиционные проекты (МаИП) важны для развития столицы. Ими могут стать производственные комплексы, инновационные центры, медицинские учреждения, объекты социальной инфраструктуры. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов сроком на пять лет.

Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, свыше 70 гектаров предусмотрены для новых производств, под социальные объекты будет выделено около 19 гектаров земли, под транспортную инфраструктуру – 11 гектаров.

