Ефимов: В Москве семь арендаторов освободили от уплаты обеспечительных платежей в 2023 году
В Москве семь предпринимателей освободили в этом году от обеспечительных платежей по аренде городской недвижимости на общую сумму почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
Он напомнил, что с марта прошлого года у столичных предпринимателей появилась возможность получить освобождение от предоплаты за последние пять месяцев действия договора аренды при его продлении.
«В прошлом году 103 арендатора смогли сэкономить в общей сложности почти 130 миллионов рублей», – отметил вице-мэр.
По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, все те, кто воспользовался этой льготой, занимают 236 помещений общей площадью почти 43 тысячи квадратных метров.
Вместе с тем, он отметил, что получить эту льготу могут лишь только те арендаторы, кто не имел задолженности по уплате арендных платежей в течение года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 333 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 815 / сут.
- СМИ: Си Цзиньпин позвонит Зеленскому после визита в Россию
- МИД КНР напомнил США, кто поставляет оружие на Украину
- В Венгрии рассказали о попытках втянуть страну в украинский конфликт
- Японский экономист: Война в Ираке стала началом постепенного ослабления США
- Рогов: ВСУ готовят армию дронов для удара по Запорожской области
- ВСУ обстреляли из минометов село в Брянской области
- Рогов: Путин, посетив Мариуполь, оставил Западу скрытые послания
- Махинации застройщиков могут оставить сотни жителей Балашихи без жилья
- Лидер «Справедливой России» отказался строить планы на отпуск
- В МИД Китая заявили, что США наживаются на украинском кризисе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru