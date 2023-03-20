Ефимов: В Москве семь арендаторов освободили от уплаты обеспечительных платежей в 2023 году

В Москве семь предпринимателей освободили в этом году от обеспечительных платежей по аренде городской недвижимости на общую сумму почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Он напомнил, что с марта прошлого года у столичных предпринимателей появилась возможность получить освобождение от предоплаты за последние пять месяцев действия договора аренды при его продлении.

«В прошлом году 103 арендатора смогли сэкономить в общей сложности почти 130 миллионов рублей», – отметил вице-мэр.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, все те, кто воспользовался этой льготой, занимают 236 помещений общей площадью почти 43 тысячи квадратных метров.

Вместе с тем, он отметил, что получить эту льготу могут лишь только те арендаторы, кто не имел задолженности по уплате арендных платежей в течение года.

