Ефимов: В Москве построят 80 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда

Инвесторы построят 80 объектов недвижимости по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). С начала ее реализации в 2020 году город заключил 35 таких соглашений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, речь идет о строительстве образовательных учреждений, офисных центров, современных промышленных комплексов и технопарков, торговых центров, торгово-офисных зданий, а также спортивного и производственно-логистического комплексов, центра инноваций и музея искусств.

«В результате в столице появится 57 тысяч новых рабочих мест. В реализацию проектов девелоперы вложат 156,4 миллиарда рублей», – отметил заммэра.

Городская программа стимулирования создания МПТ должна обеспечивать комплексную застройку новых районов. Согласно ее условиям, девелопер освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, при условии, что дополнительно инвестирует в строительство объекта с новыми рабочими местами.