Ефимов: в Москве подготовят к реализации 77 проектов комплексного развития территорий
В Москве в 2023 году подготовят к реализации 77 проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий города. Об этом сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Это означает, что будут сформированы границы территорий и проработаны технико-экономические показатели проектов, начнется поиск инвесторов», - подчеркнул вице-мэр.
По его словам, это около тысячи гектаров, и больше половины всех площадей, которые сейчас намерена реорганизовать столица.
В настоящее время в разработке находятся более 150 проектов комплексного развития территорий общей площадью почти две тысячи гектаров. Градостроительный потенциал этих участков составляет 35 миллионов квадратных метров.
Ефимов отметил, что вложения в комплексное развитие этих участков оцениваются примерно в два триллиона рублей. Он также добавил, что благодаря этому в бюджет Москвы будет поступать около 90 миллиардов рублей в год.
В настоящее время столица самостоятельно реализует шесть проектов комплексного развития территорий, напомнил глава департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, в реорганизацию территорий вложат около 190 миллиардов рублей и возведут там порядка 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Кроме того, появятся предприятия и общественно-деловые объекты, где смогут работать 22 тысячи человек.
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