Ефимов: В Москве 24 объекта образования пользуются льготной ставкой аренды

В столице 24 образовательных учреждения используют льготную ставку аренды. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что экономия объектов насчитывает более 470 миллионов рублей ежегодно в рамках программы «Один рубль за квадратный метр в год». Программа действует с 2013 года.

«За это время на льготную ставку аренды переведены 24 объекта образования. Общая их экономия от участия в программе составляет 474 миллиона рублей ежегодно», – сказал он.

Договоры на льготных условиях заключаются на 49 лет после городских торгов. Арендатор может перевестись на ставку в один рубль за квадратный метр при соблюдении ряда условий. Так, доля москвичей, посещающих детский сад, должна составлять не менее 80%, а учеников в школе – не менее 50%.

Со своей стороны, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по программе с инвесторами заключили 28 договоров аренды нежилых помещений, площадь которых превысила 40 тысяч квадратных метров.

