Ефимов: В 2021 году на портале поставщиков ежемесячно регистрировалось до 4,4 тыс. новых пользователей

На Портале поставщиков, сервисе, помогающем автоматизировать процедуры небольших закупок и повысить конкуренцию между поставщиками, на данный момент зарегистрировано уже более 250 тысяч пользователей. Из них 45 тысяч пришли в 2021 году и 43 тысячи - в прошлом. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Ежемесячно в 2021 году на портале регистрировалось в среднем до 4,4 тысячи новых пользователей, большая часть из которых – 90% – представители малого и среднего бизнеса», - отметил Ефимов.



По его словам, на сегодняшний день сервисом пользуются более 250 тысяч поставщиков со всей страны и порядка 51 тысячи заказчиков из 39 регионов России.



Цифровая платформа постоянно совершенствуется. В мае 2021 года на портале запустили функционал определения категории стандартной товарной единицы (СТЕ) по изображению. Такая функция позволила сократить время для поиска нужной продукции.



Как отметил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, при разработке новых цифровых возможностей портала учитываются реальные потребности пользователей. По его словам, в этом году был запущен сервис, при помощи которого можно подать заявку на оформление банковской гарантии, которая может понадобиться для участия в госзакупках. Кроме того, появилась возможность создавать сайты-визитки для продвижения своих предложений.



В свою очередь руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что портал поставщиков также предоставляет бизнесу возможность заключать контракты не только с городскими заказчиками, но и находить деловых партнеров среди других коммерческих структур. Щербаков добавил, что портал поставщиков зарекомендовал себя как универсальный инструмент для работы малого и среднего бизнеса с лидерами рынка.

