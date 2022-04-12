Ефимов: Центр компетенций в сфере импортозамещения создадут в Москве

При ОЭЗ «Технополис “Москва”» будет создан Центр компетенций в сфере импортозамещения, что позволит его резидентам при кооперации выпускать конкурентную продукцию. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

По его словам, сейчас в ОЭЗ уже работают более 200 компаний, которые объединяются в спецкластеры, создавая совместные продукты, востребованные на рынке.

«В состав нового центра уже заявлено 12 компаний. Инженеры и технологи ведущих производителей сконцентрируются на создании отечественных продуктов, а также сообща смогут предложить решения по выстраиванию новых логистических цепочек», - добавил заммэра.

Так, в работе Центра примут участие компании «Диагностика-М», «Профотек», «Концерн Гудвин», «Неорос» и другие. В свою очередь поддержку ученых обеспечит Научный технический совет ОЭЗ «Технополис «Москва».

«Участники Центра компетенций смогут заявить о потребностях коллегам и использовать возможности внутри ОЭЗ для организации контрактного производства, разработки и внедрения необходимых продуктов», - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что большое внимание в проекте будет уделено работе с городскими заказчиками. При этом одна из ключевых задач Центра - более масштабное внедрение продукции, произведенной для нужд города в ОЭЗ.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев сообщил, что первое установочное совещание уже прошло. Теперь, по его словам, производителям следует сконцентрироваться на обновлении планов развития на ближайшие три года.

