Ефимов: Цех по выпуску печатных плат откроется в «Технополис Москва»

Выпуск печатных плат запустят на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва». Производственных цех запустит резидент ОЭЗ – столичная компания «Цифровые технологии безопасности».



«В ближайшее время на предприятии приступят к монтажу оборудования и наладке технологических процессов», - сказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Выпускать будут печатные платы для оборудования для телекоммуникационной, автомобильной, медицинской отраслей, а также светодиодной техники, потребительской и промышленной электроники.



«Первую партию продукции планируют выпустить летом 2023 года», сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Запуск производства позволит создать около двухсот рабочих мест, в том числе и для выпускников столичных университетов и колледжей. Цех займет большую часть четырехэтажного здания площадью почти 15 тысяч квадратных метров.



Председатель Мосгоссстройнадзор Игорь Войстренко отметил, что строительным работам уделялось особое внимание. Процесс контролировали специалисты, которые провели лабораторно-инструментальные исследования, в том числе и материалов, которые использовались во время строительных работ.



Инвестором проекта выступает группа компаний «Резонит». Специалисты без привлечения инжиниринговых компаний спроектировали производственные линии и технологические процессы. В здании будут работать лаборатория, мастерская и конструкторское бюро.



«После выхода на полною мощность комплекс может на четверть увеличить общероссийские показатели по объему производства печатных плат», – сказал основатель группы компаний «Резонит» Андрей Кучерявый.



Как резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Цифровые технологии безопасности» может получать значительные льготы. К примеру, на 10 лет такие предприятия освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента, а также действуют другие льготы.

