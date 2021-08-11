Ефимов: три фармацевтических завода построят в Москве по офсетным контрактам

Правительство Москвы заключило с инвесторами три офсетных контракта в фармацевтике, согласно которым бизнес вложит порядка 10 миллиардов рублей в строительство трёх фармацевтических предприятий. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Москва – столица новой промышленности. Город тесно взаимодействует с бизнесом, реализуя одно из основных направлений программы развития. Сегодня в столице локализовано более 3000 современных высокотехнологичных предприятий.

Офсетные соглашения - это долгосрочные договоры поставки со встречными инвестиционными обязательствами. Как уточнил вице-мэр, в обмен на инвестиции в предприятия город, в свою очередь, гарантирует закупку у этих заводов лекарств на общую сумму 33,5 миллиарда рублей.

«Офсеты стимулируют бизнес вкладывать средства в создание или модернизацию производства необходимых городу товаров, открывать новые рабочие места взамен на стабильные долгосрочные закупки со стороны города», - отметил Ефимов.

Первый офсетный контракт в фармацевтике Москва заключила с ЗАО «Биокад». Инвестор обязался вложить три миллиарда рублей в производство производству 40 препаратов онкологического и иммунологического профиля. Уже вложено два миллиарда рублей, осенью прошлого года «Биокад» запустил в эксплуатацию первую производственную очередь на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Инвестиции на 5,8 миллиарда рублей предусмотрены офсетным соглашением с ООО «Р-Опра» (входит в ГК «Р-Фарм»), которые направят на производство 56 лекарств, применяемых в лечении и профилактике эндокринных, онкологических, кардиологических и других заболеваний.

Ещё миллиард рублей по третьему офсетному контракту вложит Московский эндокринный завод, которому предстоит в течение двух лет локализовать на территории города производство 20 лекарственных препаратов, в том числе противоглаукомных, анальгезирующих, антибактериальных, а также антидепрессантов и нейролептиков.

