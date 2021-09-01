Ефимов: Товарооборот Москвы с Италией в первом полугодии вырос на 32,8%
Товарооборот между Москвой и Италией по итогам первой половины 2021 года вырос на треть и составил $7,5 миллиардов, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как уточнил заместитель мэра, товарооборот вырос на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Важную роль в увеличении московско-итальянского товарооборота сыграл несырьевой неэнергетический экспорт столицы, который в первом полугодии этого года составил $647,58 млн и вырос более чем в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года», - сказал Ефимов.
На его долю приходится 13,3% от совокупного экспорта Москвы на итальянский рынок. При этом «драйвером» несырьевых и неэнергетических поставок на Апеннины стал экспорт промышленной продукции, который в первом полугодии достиг $639,48 млн по сравнению с $181,1 млн за первые шесть месяцев 2020 года, добавил заместитель мэра.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что поставки фармацевтической продукции также внесли существенный вклад в рост промышленного экспорта Москвы в Италию.
«Так, к примеру, ранее практически не поставляемые в Италию иммунологические продукты в первом полугодии 2021 года были экспортированы на общую сумму $34,56 млн», - отметил Прохоров.
Развитию экспорта в Италию способствуют программы и мероприятия центра «Моспром». Кроме того, поддержку столичным бизнесменам оказывает Московский экспортный центр.
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