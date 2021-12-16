Ефимов: Технополис «Москва» стал лидером Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России

Особая экономическая зона Технополис «Москва» получила первое место в пятом Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, для составления рейтинга была проанализирована работа 27 особых экономических зон за 2020 год.

«Анализируя деятельность особой экономической зоны Москвы, эксперты высоко оценили созданные здесь условия для предпринимательской деятельности, развитую инфраструктуру, наличие земельных ресурсов. Важным критерием стала инвестиционная активность резидентов, которые увеличили вложения в свои проекты по итогам 2020 года на 30 процентов, до 8,9 миллиарда рублей», — отметил заместитель Мэра.



Специалисты также учли экологическую составляющую, наличие стратегии устойчивого развития и медиа активность особых экономических зон. В этом году в список попало больше участников.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сообщил, что статуса резидента особой экономической зоны были удостоены 22 новые компании с общим объемом заявленных инвестиций в размере 17,6 миллиарда рублей. По его словам, в них была усилена компетенции за счет выпуска аппаратов ИВЛ, лекарств, холодильного и стерилизационного оборудования, а также других разработок.

ОЭЗ Москвы в 2020 году развивала инфраструктуру площадок, реализовывала проекты по улучшению cервиса. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадия Дегтева, для локализации предприятий, которым характерен формат компактного размещения производственных мощностей, на площадке «Алабушево» реализован проект инновационно-лабораторных промышленных корпусов. В активную фазу вошло строительство объектов индустриального парка Руднево, который в перспективе войдет в экосистему столичной ОЭЗ.



«Сегодня промышленность Москвы стремительно меняется, она становится более высокотехнологичной, инновационной, ориентированной на потребности современного города, - отметил управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. - Технологический бизнес требует создание комфортных условий работы для специалистов и долгосрочных, цивилизованных отношений с арендодателем. Для тех предпринимателей, кто хочет внедрять инновации в промышленности именно в Москве, особая экономическая зона является тем островком безопасности и надежности со всей необходимой инфраструктурой, хорошей транспортной доступностью, предоставляя возможности greenfield и braunfield проектов, налоговые преференции. Хотелось бы видеть больше успешных технологических проектов в бизнес среде и расширения особой экономической зоны столицы».

