Ефимов: Технополис «Москва» и Фонд реновации - драйверы комплексного развития территорий
Москва впервые привлекла операторов для комплексного развития неэффективно используемых территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы», ими выступили управляющая компания технополиса «Москва» и Московский фонд реновации жилой застройки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, операторы преобразуют участки бывших промзон на юго-востоке и юго-западе Москвы – «Южный порт» и «Зюзино».
«Благодаря преобразованию двух территорий общей площадью 26 га в городе появятся почти семь тысяч новых рабочих мест», - сказал Ефимов.
Он также отметил, что в развитие участков бывших промзон будет вложено порядка 40 млрд рублей, при этом пополнения в бюджет составят 2,4 млрд рублей ежегодно.
В свою очередь руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что назначенные операторы построят на территориях бывших промзон почти 530 тысяч «квадратов» недвижимости. По его словам, в «Южном порту» на площади почти 250 тысяч «квадратов» будут размещены современные производства и общественно-деловая застройка, которая займет почти 140 тысяч квадратных метров.
Также Гаман добавил, что всего по проекту «Индустриальные кварталы» преобразуют три участка общей площадью почти 90 га. Так, в бывшей промзоне на Одесской улице возведут почти 140 тысяч «квадратов» жилья по программе реновации. При этом площадь школ, детских садов и других общественных объектов будет превышать четыре тысячи квадратных метров.
Мэр российской столицы Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии бывших промзон «Южный порт» и «Зюзино» в начале октября прошлого года. Разработкой документации по планировке этих территорий будет заниматься Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры.
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