Ефимов: Среди выпускников 2022 года больше всего экономистов и юристов

Московские вузы выпустили 176,1 тысячи молодых специалистов в прошлом году. Топ-5 профессий среди выпускников 2022 года назвал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наиболее популярными направлениями, как и прежде, остаются «Экономика, менеджмент» и «Юриспруденция» (52,2 и 26,9 тысячи молодых специалистов соответственно — 45% от всех молодых людей, окончивших вузы в прошлом году). Есть среди наиболее популярных профессий и новички. Например, на третье место впервые попала специальность «Информатика и вычислительная техника» (9000 выпускников, или 5,1% от общего числа). Замыкают пятерку наиболее популярных специальностей «Образование и педагогика» и «СМИ и реклама» (8,9 и 5,9 тысячи выпускников).

Однако Ефимов отметил и то, что доля экономистов и юристов среди выпускников вузов сократилась с 56% в 2017 году до 45% в 2022 году. В тоже время ИТ-специалистов стало больше на 1,7%.

В столичном Департаменте экономической политики и развития обратили внимание на значительный рост интереса абитуриентов к прикладным наукам. Так, за пять лет в 2,2 раза увеличилось количество молодых людей, желающих обучаться по специальности «Психологические науки», вдвое вырос спрос на специальность «Информатика и вычислительная техника». Неплохой прирост показывают направления, связанные с журналистикой и рекламой (на 70% больше абитуриентов, чем в 2017 году). При этом слабо вырос интерес абитуриентов к специальностям «Геология, горное и нефтегазовое дело» (11%) и «Наземный транспорт» (5%). А с политикой и религиоведением связать карьеру желают на 7,3% меньше поступающих, чем в 2017 году. Всего же количество первокурсников с 2017 по 2022 год увеличилось на 29%.

Наиболее высокий конкурс был зафиксирован в сферах «ИТ, математика» (13 человек на место). Несколько уступают направления «Литературоведение» (12 человек на место), «Политология», «Математика и механика» (по 11 человек на место). При этом юриспруденция, психология и сфера искусств не пользовались особой популярностью — конкурс на них составил примерно четыре человека на место.

Кроме того, почти на 5% за пять лет увеличилось число бюджетных мест в вузах — до 38%. Легче всего поступить на бюджет на механико-математические факультеты (78,2% бюджетных мест), среди будущих энергетиков бесплатно обучаются 74,1% студентов, также много бюджетных мест доступно на нефтегазовых и геологических факультетах (по 73,9%). Меньшего всего шансов получить бесплатное образование у будущих экономистов и юристов (86,3% и 86,1% коммерческих мест соответственно), а по специальности «СМИ и реклама» бесплатно учится лишь каждый пятый студент (80,4% коммерческих мест).

