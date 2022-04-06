Ефимов: Социально ориентированный бизнес экономит на аренде земли более 3 млрд рублей

Представители социально ориентированного бизнеса, занимающие в общей сложности 280 тысяч квадратных метров городской недвижимости, экономят на аренде площадей 3,1 миллиарда рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва постоянно поддерживает таких бизнесменов и частные образовательные учреждения. Одна из мер заключается в снижении ставки на аренду городской недвижимости. Сейчас ими пользуются более 630 организаций и индивидуальных предпринимателей», - добавил он.

По его словам, помощь предоставляется малым предприятиям, ранее арендовавшим помещения без торгов. Для них предусматривается минимальная и льготная ставки в размере пяти и 3,8 тысяч рублей.

Минимальная ставка предоставляется для помещений площадью менее 300 квадратных метров по договорам с не истекшим сроком действия и для организаций, не менее половины сотрудников которых являются лицами с ограниченными возможностями.

Компании, имеющие лицензии на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование, могут получить годовую арендную ставку в размере 1,8 тысячи рублей за квадратный метр. При этом такая мера не затрагивает договоры аренды, заключенные по результатам торгов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что из 636 социально ориентированных организаций значительная часть – это компании, которые оказывают медуслуги. По его словам, с ними заключено 186 арендных договоров на помещения общей площадью более 50 тысячи квадратных метров. Ещё 149 договоров заключено с частными образовательными организациями, 301 договор – с представителями малого бизнеса.

Отмечается, что в Москве также действует программа «один рубль за один квадратный метр» для объектов образования. Так, в столице выставляются на торги сооружения, которые необходимо реставрировать. Победители аукциона оформляют договоры и делают ремонт, чтобы затем перейти на такую ставку в год.

