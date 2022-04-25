Ефимов: собственникам и арендаторам земли предоставлена отсрочка за второй квартал более чем на 5 миллиардов рублей

Отсрочка платежей предоставлена собственникам и арендаторам в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса, принятых 22 марта этого года. Всего воспользовались новой возможностью 78 арендаторов земельных участков, по которым изменена цель предоставления на строительство.

«Бизнесу дали отсрочку по оплате арендных платежей за второй квартал на шесть месяцев на сумму 3,82 миллиарда рублей. Кроме того, по обращениям 14 собственников участков с измененным видом разрешенного использования, предусматривающим строительство и реконструкцию, предоставлена отсрочка по оплате в размере 1,51 млрд рублей. Мера позволит девелоперам снизить затраты на текущие градостроительные проекты», – пояснил Владимир Ефимов.

Чтобы получить отсрочку арендных платежей и платежей за смену вида разрешенного использования земельных участков, инвесторам необходимо направить соответствующее обращение в Департамент городского имущества. В документе, написанном в свободной форме, следует указать адрес земельного участка, номер договора аренды или финансово-лицевого счета.

«Уже получившие помощь города девелоперы занимают 100 земельных участков общей площадью 241 гектар. Объекты расположены преимущественно на юге, северо-востоке и юго-востоке столицы», – прокомментировал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он также отметил, что власти продолжают принимать запросы от застройщиков на получение экономической поддержки.

