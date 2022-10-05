Ефимов: Шесть промкомплексов и технопарков получили от Москвы льготы по аренде
С начала 2022 года три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили от Москвы льготы по аренде столичной земли. Это позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Сэкономленные средства предприятия смогут направить на развитие производств и создание рабочих мест.
Такую возможность получили промышленные комплексы «Агентство промышленного развития и инвестиций», АО «Связьстройдеталь» и ООО «МНПК «Биотики», а также три технопарка ПАО «Калибр», ПАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» и АО «Московский завод тепловой автоматики».
В свою очередь, глава Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с 2016 года общая площадь участков, которые Москва предоставила промкомплексам и технопаркам, превышает 92 гектара.
Он уточнил, что льгота оформляется в виде дополнительного соглашения к договору аренды сроком на 10 лет. Ежегодно предприятия должны подтверждать свой статус промкомплекса или технопарка. Однако в 2022 году в рамках антикризисной поддержки по решению мэра Москвы Сергея Собянина все специальные статусы продлены автоматически.
Сегодня в Москве статус промышленного комплекса имеют 66 предприятий, а технопарка – 42.
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