Ефимов: Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили объем инвестиций

Объем инвестиций компаний – резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с января по сентябрь 2022 года увеличился более чем на два миллиарда рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции компаний – резидентов ОЭЗ за первые три квартала этого года составили 23,8 миллиарда рублей. Такой показатель на 2,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года и втрое больше, чем за тот же период 2020 года. Ефимов отметил, что общая сумма средств, которую резиденты вложили в развитие производств за все время работы в ОЭЗ Москвы, составила свыше 87,7 миллиарда рублей.

Так, на сегодняшний день в ОЭЗ «Технополис Москва» функционирует 91 высокотехнологичная компания, которая обладает статусом резидента, дающим производителям право на налоговые и таможенные преференции. Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, наибольший объем инвестиций резидентов ОЭЗ Москвы за девять месяцев 2022 года был зафиксирован среди предприятий микроэлектроники. Он отметил, что сумма их вложений составила 14,7 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В свою очередь гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев сообщил, что с начала года статус резидента особой экономической зоны столицы получили еще десять высокотехнологичных предприятий. Он подчеркнул, что объем заявленных ими инвестиций составит почти десять миллиардов рублей.

