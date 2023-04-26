Ефимов: Рекордное количество нежилой недвижимости куплено у города в 2023 году
В Москве в первом квартале 2023 года у города были куплены 550 нежилых объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Эти показатели превышают аналогичный период прошлого года почти на 50%. Подобных результатов удалось достичь благодаря переводу процедуры реализации городского имущества в электронный вид, а также увеличению числа доступных лотов, отметил Ефимов.
На сегодняшний день реализация городского имущества полностью переведена в онлайн-формат – от подачи заявки на участие в торгах до регистрации права собственности на объект. Благодаря нововведению покупателям не нужно посещать различные центры – все можно сделать дистанционно.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, объяснил повышенный интерес к городской недвижимости возможностью приобрести объекты по цене ниже той, что была определена независимым оценщиком.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru