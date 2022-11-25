Ефимов: Развитие бывшей промзоны «Серп и Молот» даст 1,5 тысячи рабочих мест

Участок бывшей промзоны «Серп и Молот» будет реорганизован по программе комплексного развития территорий, на нем возведут объекты нежилой недвижимости, куда смогут трудоустроиться порядка 1,5 тысячи человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в бывшей промзоне будет реорганизован участок площадью почти два гектара, который расположен вдоль Перовского проезда. Ефимов отметил, что инвестиции в комплексное развитие территории составят свыше 6,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта превысит 450 миллионов рублей.

Так, на сегодняшний день на территории находятся склады, автомойки и автосервисы. При этом преобразование участка смогут провести сами правообладатели, город или инвестор, который был привлечен по итогам торгов. Как отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, по проекту в Нижегородском районе планируется построить свыше 60 тысяч «квадратов» недвижимости. Он уточнил, что на участке бывшей промзоны будут возведены офисные здания, магазины и семейные кафе, также могут появиться объекты для проведения выставок и деловых мероприятий.

Таким образом, целью программы комплексного развития территорий является возврат в использование заброшенной или неэффективно используемой земли Москвы. Программа позволит создать порядка 550 тысяч новых рабочих мест.

