Ефимов рассказал, сколько незаконных строений демонтировано в Москве за 10 лет

Так, еще в 2013 году столичное правительство приняло постановление, которое регулирует выявление и пресечение незаконного использования городских земельных участков.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, площадь территории, которую освободили от нелегально возведенных строений меньше, чем за 10 лет, сопоставима также с 37 парками «Зарядье», 191 зданием Большого театра, 281 Московским планетарием и 398 Третьяковскими галереями.

«На месте нелегальных построек часто возводятся важные социальные объекты, общедоступные бесплатные автостоянки и зеленые зоны отдыха», – сказал Ефимов.

В свою очередь начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров подчеркнул, что инспекция активно пресекает факты самовольного строительства. По его словам, освобожденная территория становится доступна для последующего благоустройства.

