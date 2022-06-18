Ефимов рассказал, сколько незаконных строений демонтировано в Москве за 10 лет
Менее чем за 10 лет в столице от нелегально возведенных строений было освобождено 477 га земли, такая площадь сопоставима с 22 стадионами «Лужники». Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, еще в 2013 году столичное правительство приняло постановление, которое регулирует выявление и пресечение незаконного использования городских земельных участков.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, площадь территории, которую освободили от нелегально возведенных строений меньше, чем за 10 лет, сопоставима также с 37 парками «Зарядье», 191 зданием Большого театра, 281 Московским планетарием и 398 Третьяковскими галереями.
«На месте нелегальных построек часто возводятся важные социальные объекты, общедоступные бесплатные автостоянки и зеленые зоны отдыха», – сказал Ефимов.
В свою очередь начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров подчеркнул, что инспекция активно пресекает факты самовольного строительства. По его словам, освобожденная территория становится доступна для последующего благоустройства.
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