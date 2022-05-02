Ефимов рассказал о пяти новых решениях в «Банке технологий» московской промышленности

Пять новых технологических решений отечественных компаний стали доступны в столичном онлайн реестре для промышленников «Банк технологий», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на данный момент сервис собрал около 150 технологий более чем 80 отечественных производителей, ими наиболее активно пользуются представители машиностроительной и химической отраслей.

«Среди новинок «Банка технологий» — системы компьютерного зрения для промышленности, направленные на решение разных задач. Также реестр пополнили умная система контроля качества продукции, системы контроля технологических процессов, присутствия персонала на разных участках производства, соблюдения техники безопасности», - рассказал Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский отметил, что системы компьютерного зрения могут применяться для контроля качества продукции на всех этапах производственного цикла.

«Банк технологий» запустили в сентябре 2020 года. Там предприятия могут найти передовые разработки для оптимизации производства - подобрать аппаратное и программное обеспечение, а также вспомогательное оборудование предприятия могут самостоятельно или при помощи специалистов Агентства промышленного развития Москвы.

