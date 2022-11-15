Ефимов: Предприятия арендовали в ОЭЗ «Технополис «Москва» около восьми тысяч квадратов в 2022 году

С начала 2022 года новые организации подписали договора аренды около восьми тысяч квадратов помещений с особой экономической зоной (ОЭЗ) «Технополис Москва» Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, ОЭЗ является привлекательным местом для открытия высокотехнологичных предприятий. С начала текущего года арендаторами инновационных лабораторно-промышленных корпусов на площадке «Алабушево» стали восемь организаций, которые будут производить и разрабатывать микроэлектронику и электронное оборудование, видеорегистраторы и видеокамеры, медицинские изделия и тест-системы. С их открытием работу получили более 370 москвичей.

Также чиновник добавил, что еще десять высокотехнологичных компаний стали резидентами столичной ОЭЗ в 2022 году. Четыре организации уже работают, остальные шесть начнут функционировать в ближайшие месяцы. Большинство из них трудятся в сфере медицинских технологий, оборудования и биофармы. Они будут производить препараты для таргетной терапии онкозаболеваний, синтетические сосуды, заменители суставной жидкости и современное ультразвуковое диагностическое оборудование.

В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в 2022 году резидентами ОЭЗ Москвы стали три высокотехнологичных предприятия, занимающихся производством электрогрузовиков, упаковки для лекарств и пластиковых паллет. Еще три специализируются на микроэлектронике и ИТ. Всего, по словам чиновника, предприятия-резиденты заняли помещения площадью свыше 30 тысяч квадратных метров, около 20 тысяч из которых построили сами компании.

Фирмы-резиденты ОЭЗ Москвы на десять лет освобождаются от уплаты транспортного, имущественного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль для них снижена до 2%. Импортируемые ими оборудование и товары не облагаются таможенными сборами.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, арендаторы, выбирая для размещения производства любую из пяти площадок ОЭЗ, получают ряд преимуществ — это и удобные локации, и современные коммуникации, и развитая транспортная инфраструктура, и комфортные условия для сотрудников. Кроме того, таким организациям предоставляются различные формы нетворкинга, такие, как поддержка столичного правительства, возможность промышленного объединения с соседними производствами, а также постоянное участие в профессиональных объединениях и деловых мероприятиях.

